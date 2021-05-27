Пластиковые окна от производителя

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Наша компания уже 17 лет занимается производством и продажей окон с установкой под ключ в Москве и в Московской области!

Немецкие окна ПВХ REHAU от производителя:

  • blitz
  • thermo
  • grazio
  • delight
  • brillant
  • geneo
  • intelio
REHAU Blitz
Окна REHAU BLITZ
  • Особенности: экономное решение
  • Толщина профиля: 60 мм
  • Количество воздушных камер: 3 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 32 мм
  • Теплоизоляция: 0,7 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 25 дб
Видеообзор
Цена: 3 714 руб./м2
REHAU THERMO DESIGN
Окна REHAU THERMO DESIGN
  • Особенности: недорогие теплые окна
  • Толщина профиля: 60 мм
  • Количество воздушных камер: 4 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 40 мм
  • Теплоизоляция: 0,78 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 32 дб
Подробнее с видеообзором
Цена: 3 869 руб./м2
REHAU Grazio
Окна REHAU GRAZIO
  • Особенности: окна премиум-класса по цене эконом
  • Толщина профиля: 70 мм
  • Количество воздушных камер: 5 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 40 мм
  • Теплоизоляция: 0,85 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 39-45 дб
Подробнее с видеообзором
Цена: 4 020 руб./м2
REHAU Delight
Окна REHAU DELIGHT
  • Особенности: высокая светопропускная способность
  • Толщина профиля: 70 мм
  • Количество воздушных камер: 5 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 40 мм
  • Теплоизоляция: 0,8 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 30 дб
Подробнее с видеообзором
Цена: 4 594 руб./м2
REHAU Brillant
Окна REHAU BRILLANT
  • Особенности: премиум окна, эксклюзивный дизайн
  • Толщина профиля (рама/створка): 70/80 мм
  • Количество воздушных камер (рама/створка): 5/6 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 40 мм
  • Теплоизоляция: 0,79 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 40 дб
Подробнее с видеообзором
Цена: 5 705 руб./м2
REHAU Geneo
Окна REHAU GENEO
  • Особенности: остекление больших площадей
  • Толщина профиля: 86 мм
  • Количество воздушных камер: 6 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 52 мм
  • Теплоизоляция: 1,05 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 50 дб
Подробнее с видеообзором
Цена: 11 945 руб./м2
REHAU Intelio
Окна REHAU INTELIO
  • Особенности: самые “тихие” окна
  • Толщина профиля: 80 мм
  • Количество воздушных камер: 6 шт.
  • Толщина стеклопакета, max: 52 мм
  • Теплоизоляция: 0,98 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция: 36 дб
Подробнее
Цена: 6 037 руб./м2
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Узнайте цены на наши окна on-line:

Калькулятор пластиковых окон
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Калькулятор деревянных окон
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Калькулятор
балконов
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Стоимость окон ПВХ по типу дома
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Стоимость балконов по типу дома
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Предоплата: 0 руб. Срок : 6, 12 месяцев Первый платеж : через месяц Рассрочка на остекление подробнее о нашей рассрочке

Мы также предлагаем:

Остекление балконов и лоджий Остекление балконов и лоджий от 13 700 руб.
Деревянные окна Деревянные окна от 9 032 руб.
Окна из стеклокомпозита Окна из стеклокомпозита от 14 000 руб/м2
Безрамное остекление LUMON Безрамное остекление LUMON от 20 000 руб/м2
Раздвижные уличные порталы Раздвижные уличные порталы от 17 500 руб/м2
Входные двери и группы Входные двери и группы от 19 200 руб.
Остекление фасадов Остекление фасадов от 4 500 руб/м2
Офисные перегородки Офисные перегородки от 1 523 руб/м2
Алюминиевые конструкции Алюминиевые конструкции от 9 500 руб/м2
и другие виды продукции

Три вида монтажа:

Стандартный монтаж по ГОСТ Стандартный от 1 000 руб./м2
Премиум-монтаж Премиум-монтаж от 1 500 руб./м2
Монтаж окон по системе blaugelb Triotherm+ Выносной монтаж Triotherm+ 2 500 руб./м2

Миссия компании ОКНА СТРИТ

Мы ставим перед собой задачу не просто нести тепло и уют в Ваши дома.
Прежде всего мы хотим помочь Вам сделать осознанный,
а, значит, правильный выбор при заказе остекления
О работе компании
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8 причин выбрать ОКНА СТРИТ:

Доступные пластиковые окна
1

Доступные окна

Благодаря наличию собственного производства, мы рады предложить вам низкие цены на качественные пластиковые, деревянные и алюминиевые окна от производителя в Москве и Московской области!
Короткие сроки
2

Короткие сроки

Современное высокотехнологичное оборудование и автоматизированные технологические линии позволяют выпускать большой объем продукции, поэтому мы быстро выполняем заказы наших клиентов!
Бесплатная консультация
3

Бесплатная консультация

Мы хотим, чтобы наши клиенты делали осознанный выбор, поэтому стараемся предоставить наиболее полную информацию о своей продукции. При звонке в наш офис продаж либо при вызове замерщика вы получите исчерпывающую консультацию по необходимой вам теме!
Сервисное обслуживание
4

Сервисное обслуживание

После установки окон ПВХ, входных дверей и остекления балконов, мы поддерживаем связь со своими клиентами. Вы можете, в случае необходимости, воспользоваться услугами наших специалистов, которые будут периодически обслуживать ваши оконные и дверные конструкции, тем самым исключая возможность их серьезной поломки.
Качество
5

Качество

Многоуровневая система контроля качества позволяет исключить возможность попадания некачественной продукции к конечному потребителю.
Оперативная доставка
6

Оперативная доставка

В распоряжении нашей компании – собственный автопарк, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваши окна будут бережно доставлены вам в оговоренные сроки.
Качественный монтаж
7

Качественный монтаж

Качественная установка окон – залог их безотказной и долгой работы. Именно поэтому мы занимаемся не только продажей пластиковых окон, а предлагаем своим заказчикам окна ПВХ с установкой в Москве и Подмосковье силами собственных профессиональных монтажников.
Дополнительные услуги
8

Дополнительные услуги

Мы стараемся наиболее полно удовлетворить все потребности своих клиентов, поэтому рады предложить огромное количество дополнительных услуг: покраску окон, витражи, ламинирование, утепление балконов и лоджий, отделку балконов и лоджий под ключ, установку рольставен, рольштор, жалюзи и пр.

3D туры по балконам

3D туры по балконамСмотреть

Видео обзоры работ

Видео обзоры работСмотреть

Оставьте заявку в форме обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами, помогут с выбором профильной системы, произведут расчет стоимости
и запишут вас на бесплатный замер!

Закажите окна прямо сейчас со скидкой 40%
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