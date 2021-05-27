Пластиковые окна от производителя

Татьяна

Искала компанию для остекления ОЧЕНЬ долго, так как за плечами был жуткий опыт замены двух окон в типовом доме...

В общем исходя из своего опыта - РЕКОМЕНДУЮ Oknastreet. Тем не менее в любом случае всегда и в любом деле необходимо контролировать/ проверять, доверчивость может дорого стоить. Если мой отзыв поможет кому-то определиться - хорошо. Надеюсь, что и компания Oknastreet сохранит высокое качество продукции и собственно монтажа (монтаж критично ВАЖЕН).

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