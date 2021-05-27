Пластиковые окна от производителя

Наша компания уже 17 лет занимается производством и продажей окон с установкой под ключ в Москве и в Московской области!
Немецкие окна ПВХ REHAU от производителя:
- blitz
- thermo
- grazio
- delight
- brillant
- geneo
- intelio
Окна REHAU BLITZ
- Особенности: экономное решение
- Толщина профиля: 60 мм
- Количество воздушных камер: 3 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 32 мм
- Теплоизоляция: 0,7 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 25 дб
Цена: 3 714 руб./м2
Окна REHAU THERMO DESIGN
- Особенности: недорогие теплые окна
- Толщина профиля: 60 мм
- Количество воздушных камер: 4 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 40 мм
- Теплоизоляция: 0,78 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 32 дб
Цена: 3 869 руб./м2
Окна REHAU GRAZIO
- Особенности: окна премиум-класса по цене эконом
- Толщина профиля: 70 мм
- Количество воздушных камер: 5 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 40 мм
- Теплоизоляция: 0,85 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 39-45 дб
Цена: 4 020 руб./м2
Окна REHAU DELIGHT
- Особенности: высокая светопропускная способность
- Толщина профиля: 70 мм
- Количество воздушных камер: 5 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 40 мм
- Теплоизоляция: 0,8 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 30 дб
Цена: 4 594 руб./м2
Окна REHAU BRILLANT
- Особенности: премиум окна, эксклюзивный дизайн
- Толщина профиля (рама/створка): 70/80 мм
- Количество воздушных камер (рама/створка): 5/6 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 40 мм
- Теплоизоляция: 0,79 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 40 дб
Цена: 5 705 руб./м2
Окна REHAU GENEO
- Особенности: остекление больших площадей
- Толщина профиля: 86 мм
- Количество воздушных камер: 6 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 52 мм
- Теплоизоляция: 1,05 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 50 дб
Цена: 11 945 руб./м2
Окна REHAU INTELIO
- Особенности: самые “тихие” окна
- Толщина профиля: 80 мм
- Количество воздушных камер: 6 шт.
- Толщина стеклопакета, max: 52 мм
- Теплоизоляция: 0,98 м2 * С/Вт
- Звукоизоляция: 36 дб
Цена: 6 037 руб./м2
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и другие виды продукции
Три вида монтажа:
Миссия компании ОКНА СТРИТ
Мы ставим перед собой задачу не просто нести тепло и уют в Ваши дома.Смотреть видео
Прежде всего мы хотим помочь Вам сделать осознанный,
а, значит, правильный выбор при заказе остекления
Прежде всего мы хотим помочь Вам сделать осознанный,
а, значит, правильный выбор при заказе остекления
О работе компании
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8 причин выбрать ОКНА СТРИТ:
1
Доступные окна
Благодаря наличию собственного производства, мы рады предложить вам низкие цены на качественные пластиковые, деревянные и алюминиевые окна от производителя в Москве и Московской области!
2
Короткие сроки
Современное высокотехнологичное оборудование и автоматизированные технологические линии позволяют выпускать большой объем продукции, поэтому мы быстро выполняем заказы наших клиентов!
3
Бесплатная консультация
Мы хотим, чтобы наши клиенты делали осознанный выбор, поэтому стараемся предоставить наиболее полную информацию о своей продукции. При звонке в наш офис продаж либо при вызове замерщика вы получите исчерпывающую консультацию по необходимой вам теме!
4
Сервисное обслуживание
После установки окон ПВХ, входных дверей и остекления балконов, мы поддерживаем связь со своими клиентами. Вы можете, в случае необходимости, воспользоваться услугами наших специалистов, которые будут периодически обслуживать ваши оконные и дверные конструкции, тем самым исключая возможность их серьезной поломки.
5
Качество
Многоуровневая система контроля качества позволяет исключить возможность попадания некачественной продукции к конечному потребителю.
6
Оперативная доставка
В распоряжении нашей компании – собственный автопарк, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваши окна будут бережно доставлены вам в оговоренные сроки.
7
Качественный монтаж
Качественная установка окон – залог их безотказной и долгой работы. Именно поэтому мы занимаемся не только продажей пластиковых окон, а предлагаем своим заказчикам окна ПВХ с установкой в Москве и Подмосковье силами собственных профессиональных монтажников.
8
Дополнительные услуги
Мы стараемся наиболее полно удовлетворить все потребности своих клиентов, поэтому рады предложить огромное количество дополнительных услуг: покраску окон, витражи, ламинирование, утепление балконов и лоджий, отделку балконов и лоджий под ключ, установку рольставен, рольштор, жалюзи и пр.
Оставьте заявку в форме обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами, помогут с выбором профильной системы, произведут расчет стоимости
и запишут вас на бесплатный замер!